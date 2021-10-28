Bugün tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Perşembe tam gün mü yarım gün mü resmi tatil? Bugün yarım gün izin mi var?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye ve KKTC'de coşkuyla kutlanmaktadır. Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan vatandaşlar bir önceki günün de tatil mi yoksa yarım gün mü tatil olduğunu merak ediyor. Peki, bugün tatil mi? 28 Ekim Perşembe günü tatil mi?

BUGÜN TATİL Mİ? 28 EKİM PERŞEMBE TATİL Mİ?

29 Ekim günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple de 28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere toplam da bir buçuk gün resmî tatil kabul edilir.

Bugün yani 28 Ekim Perşembe günü yarım gün resmi tatildir. Yarın ise yani 29 Ekim tam gün resmi tatildir.

CUMHURİYET BAYRAMI NE ZAMAN?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir..

CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Millî Mücadele, 1923 yılında millî güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı.

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