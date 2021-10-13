2021/22 sezonu Şampiyonlar Ligi mücadeleleri, 3. maçlarla devam ediyor. Sporseverler Avrupa'nın en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi mücadeleleri ile ilgili Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 13 Ekim Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? soruları merak ediyor. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 13 Ekim Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? Şampiyonlar Ligi 3. maçlar ne zaman? İşte ayrıntılar...

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

Milli takım arası nedeniyle liglere ara verildiği gibi Şampiyonlar Ligi'nde de bugün maç oynanmayacak. Milli aranın sona ermesi ile Şampiyonlar Ligi grup aşaması 3. maçları ile heyecan kaldığı yerden devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASI 3. MAÇLAR NE ZAMAN?

19 EKİM 2021, SALI

Club Brugge 19:45 Manchester City

Paris Saint-Germain 22:00 RB Leipzig

FC Porto 22:00 AC Milan

Atlético Madrid 22:00 Liverpool

Beşiktaş 19:45 Sporting Lisbon

Ajax 22:00 Borussia Dortmund

Internazionale 22:00 FC Sheriff

Shakhtar Donetsk 22:00 Real Madrid

20 EKİM 2021, ÇARŞAMBA

FC Barcelona 19:45 Dinamo Kiev

Benfica 22:00 Bayern Münih

BSC Young Boys 22:00 Villarreal CF

Manchester United 22:00 Atalanta

Red Bull Salzburg 19:45 VfL Wolfsburg

Lille OSC 22:00 Sevilla FC

FC Zenit 22:00 Juventus

Chelsea 22:00 Malmö FF

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASI 2. MAÇLARIN SONUÇLARI NASILDI?

RB Leipzig 1 - 2 Club Brugge

Paris Saint-Germain 2 - 0 Manchester City

AC Milan 1 - 2 Atlético Madrid Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

FC Porto 1 - 5 Liverpool

Borussia Dortmund 1 - 0 Sporting Lisbon

Ajax 2 - 0 Beşiktaş

Real Madrid 1 - 2 FC Sheriff

Shakhtar Donetsk 0 - 0 Internazionale

Benfica 3 - 0 FC Barcelona

Bayern Münih 5 - 0 Dinamo Kiev Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Manchester United 2 - 1 Villarreal CF

Atalanta 1 - 0 BSC Young Boys

VfL Wolfsburg 1 - 1 Sevilla FC

Red Bull Salzburg 2 - 1 Lille OSC

Juventus 1 - 0 Chelsea

FC Zenit 4 - 0 Malmö FF

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