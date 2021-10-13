Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 13 Ekim Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor?
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki 2. hafta mücadelelerinin ardından gözler 3. maçlara çevrildi. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 13 Ekim Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? detaylar haberimizde...
2021/22 sezonu Şampiyonlar Ligi mücadeleleri, 3. maçlarla devam ediyor. Sporseverler Avrupa'nın en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi mücadeleleri ile ilgili Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 13 Ekim Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? soruları merak ediyor. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? 13 Ekim Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? Şampiyonlar Ligi 3. maçlar ne zaman? İşte ayrıntılar...
Milli takım arası nedeniyle liglere ara verildiği gibi Şampiyonlar Ligi'nde de bugün maç oynanmayacak. Milli aranın sona ermesi ile Şampiyonlar Ligi grup aşaması 3. maçları ile heyecan kaldığı yerden devam edecek.
19 EKİM 2021, SALI
Club Brugge 19:45 Manchester City
Paris Saint-Germain 22:00 RB Leipzig
FC Porto 22:00 AC Milan
Atlético Madrid 22:00 Liverpool
Beşiktaş 19:45 Sporting Lisbon
Ajax 22:00 Borussia Dortmund
Internazionale 22:00 FC Sheriff
Shakhtar Donetsk 22:00 Real Madrid
20 EKİM 2021, ÇARŞAMBA
FC Barcelona 19:45 Dinamo Kiev
Benfica 22:00 Bayern Münih
BSC Young Boys 22:00 Villarreal CF
Manchester United 22:00 Atalanta
Red Bull Salzburg 19:45 VfL Wolfsburg
Lille OSC 22:00 Sevilla FC
FC Zenit 22:00 Juventus
Chelsea 22:00 Malmö FF
RB Leipzig 1 - 2 Club Brugge
Paris Saint-Germain 2 - 0 Manchester City
AC Milan 1 - 2 Atlético Madrid Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
FC Porto 1 - 5 Liverpool
Borussia Dortmund 1 - 0 Sporting Lisbon
Ajax 2 - 0 Beşiktaş
Real Madrid 1 - 2 FC Sheriff
Shakhtar Donetsk 0 - 0 Internazionale
Benfica 3 - 0 FC Barcelona
Bayern Münih 5 - 0 Dinamo Kiev Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Manchester United 2 - 1 Villarreal CF
Atalanta 1 - 0 BSC Young Boys
VfL Wolfsburg 1 - 1 Sevilla FC
Red Bull Salzburg 2 - 1 Lille OSC
Juventus 1 - 0 Chelsea
FC Zenit 4 - 0 Malmö FF