Bugün Metro İstanbul ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbulkart ücretsiz mi?
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde toplu taşıma hizmeti ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, Bugün, 6 Ekim İstanbulkart ücretsiz mi? Metro İstanbul ücretsiz mi?
İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün boyunca farklı tarife uygulanacak. Peki, Metro İstanbul ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbulkart ücretsiz mi? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
METRO İSTANBUL ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.
Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.