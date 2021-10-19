Bugün maç var mı? 19 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 Ekim Salıgünü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar haberimizde...

19 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?

00:15

12 de Octubre - Guarani

Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:00

Sao Paulo - Corinthians

Brezilya Serie A

02:00

Vila Nova - CRB

Brezilya Serie B

02:30

Cerro Porteno - River Plate

Paraguay 1. Ligi - Apertura

13:00

Şahinbey Bld. - Pendik Engelliler

Ampute Futbol Türkiye Kupası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

15:00

Ajax - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Atletico Madrid - Liverpool

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:30

Celtic - Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Club Brugge - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

19:45

Beşiktaş - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

20:00

Cartagena - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Huesca - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Falkenbergs - Helsingborg

İsveç Superettan

20:00

Landskrona - Jönköpings

İsveç Superettan

22:00

Inter - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Real Potosi - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

22:00

Tenerife - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

PSG - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Porto - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Atletico Madrid - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Ajax - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

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