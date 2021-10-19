Bugün maç var mı? 19 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 Ekim Salıgünü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar haberimizde...
19 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?
00:15
12 de Octubre - Guarani
Paraguay 1. Ligi - Apertura
02:00
Sao Paulo - Corinthians
Brezilya Serie A
02:00
Vila Nova - CRB
Brezilya Serie B
02:30
Cerro Porteno - River Plate
Paraguay 1. Ligi - Apertura
13:00
Şahinbey Bld. - Pendik Engelliler
Ampute Futbol Türkiye Kupası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
15:00
Ajax - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Atletico Madrid - Liverpool
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:30
Celtic - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Club Brugge - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
19:45
Beşiktaş - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
20:00
Cartagena - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:00
Huesca - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:00
Falkenbergs - Helsingborg
İsveç Superettan
20:00
Landskrona - Jönköpings
İsveç Superettan
22:00
Inter - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Real Potosi - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
22:00
Tenerife - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Shakhtar Donetsk - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
PSG - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Porto - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Atletico Madrid - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
22:00
Ajax - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen