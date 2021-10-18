Bugün maç var mı? 18 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim Pazartesi günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar haberimizde...

18 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?

20.00 Alanyaspor - Kayserispor beIN Sports 2

20.00 Hatayspor-Gaziantep FKbeIN Sports 1

20.00 Alaves-Real BetisSpor Smart

20.00 İstanbulspor-TuzlasporTRT Spor

21.45 Venezia-Fiorentina S Sport 2

21.45 Nimes-AjacciobeIN Sports 4

22.00 Arsenal-Crystal PalaceS Sport

22.00 Espanyol-CadizSpor Smart

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