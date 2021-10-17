Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili gecesi, Müslümanlar için büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlar Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Mevlid kandili bugün mü? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ne zaman kutlanır? İşte cevapları haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

MEVLİD KANDİLİ BUGÜN MÜ? BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar (bugün)'dür.

Hicri takvime göre; Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum gecesi olması nedeniyle Müslümanlar için önemli dini günler arasında yer almaktadır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'IN MEVLİD KANDİLİ MESAJI!

Mevlid Gecesini ile ilgili tebrik yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajları, Peygamberimizin insanlığa sunduğu erdemler ve onun hikmet yüklü ahlakî örnekliği, bütün insanlık için yegâne kurtuluş yoldur" dedi.

İşte Diyanet İşler Başkanı Erbaş'ın Mevlid Kandili ile ilgili mesajı:

Bugün, rahmet elçisi sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.s.) dünyayı teşriflerinin yıldönümüdür. Gönüllerde asırlar boyu kök salan sonsuz sevgiyle ve ona olan sarsılmaz bağlılıkla idrak edeceğimiz Mevlid-i Nebi'yi Cenab-ı Mevla tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın.

Cihanın henüz İslam nuruyla aydınlanmadığı bir devrin karanlıklarında yönünü kaybeden insanlık, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) dünyayı teşrifleriyle istikametini bulmuştur. Cehaletin hüküm sürdüğü, güçsüz olanın ezildiği bir çağda onun yol göstericiliği, hayatın akışını, ilimden, adaletten, merhametten ve iyilikten yana değiştirmiş; vahye dayanan mesajlarıyla kısa sürede sağlam bir zemin üzerine güçlü bir medeniyet inşa etmiştir.

Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz Peygamberimiz Efendimiz, iyilik ve fazilette, hak ve hakikati bilmede insanlığa rehber olmuştur. Onun güzel ahlakı, yüksek şahsiyeti, akl-ı selîm sahibi her insan için en ideal örnektir.

O şefkat peygamberidir. Merhamet peygamberidir. Vefa peygamberidir. Onun tertemiz hayatı, insanlık için vefa örnekleri ile doludur. O, ahde vefa ve emanete riayete tam anlamıyla sahip olmasından dolayı inanan-inanmayan herkes tarafından "el-Emin" olarak bilinmiştir. Hayatı boyunca vefanın en güzel örneklerini sergileyen kutlu Nebi, gerek Allah'a kullukta ve nimetlere şükürde gerekse insanî tüm ilişkilerde vefayı, ahlakî bir davranış olarak hayatına yansıtmıştır.

Onun Kur'an-ı Kerim'in eşsiz ilkeleriyle şekillenen hayatı, ahlakî değerlerle kendini yeniden inşa etmek ve istikamet üzere yaşamak isteyenler için en sağlam kılavuzdur.

Bu kılavuzdan uzak kalan insanlık bugün tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşamaktadır. Ahlakî ve hukukî değerlerin alabildiğine ötelendiği bir çağda huzur ve güven kaybolmuştur. Küresel sorunların cenderesindeki insanlık, sesini nesiller ötesine ulaştıracak çağlar üstü bir soluğun sahibi olarak Hz. Peygamber'in (s.a.s.) getirdiği değerlere muhtaçtır.

Böyle bir zamanda nereye doğru yol aldığımızı bilmek, bu yolda önümüze çıkan engelleri tanımak ve zorlukların üstesinden gelecek güç ve cesareti kazanmak, ancak Kur'an-ı Kerim'in eşsiz rehberliği ve Hz. Peygamber'in emsalsiz örnekliği ile mümkün olacaktır. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajları, Peygamberimizin insanlığa sunduğu erdemler ve onun hikmet yüklü ahlakî örnekliği, bütün insanlık için yegâne kurtuluş yoldur.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve yoklukla mücadele eden kardeşlerimiz olmak üzere, milletimizin ve İslam âleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, velâdet-i Nebî'nin insanlığın muhtaç olduğu barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı

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