28 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak sorusu şimdiden araştırılmaya başlandı. 29 Ekim tam gün 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil olarak ilan edildi. 98 yıldır törenlerle kutlanan bu anlamlı günde toplu taşıma kullanacak olan binlerce vatandaş detayları merak ediyor. Peki, 29 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de otobüsler bedava mı olacak? Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi 28 Ekim? 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi olacak? İşte detaylar haberimizde..

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB, 29 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. 28 Ekim'de söz konusu uygulama geçerli olmayacak. Ancak İBB'den yapılan açıklama şu şekilde; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

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