İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün boyunca farklı tarife uygulanacak. Peki, bugün İett otobüsleri bedava mı?

BUGÜN İETT OTOBÜSLERİ BEDAVA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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