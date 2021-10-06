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Bugün İETT otobüsleri bedava mı?

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Bugün İETT otobüsleri bedava mı?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde toplu taşıma hizmeti ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, bugün İETT otobüsleri bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün boyunca farklı tarife uygulanacak. Peki, bugün İett otobüsleri bedava mı?

BUGÜN İETT OTOBÜSLERİ BEDAVA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Yorumlar (1)
HAKAN ARSLANOĞLU:İnşallah önümüzde ki 6 ekim 2022 tarihi de İstanbul'un Suriyelilerden kurtuluşu olur. O gün tüm lokantalarda yemekler, pastanelerde tatlılar bile ücretsiz olur.
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