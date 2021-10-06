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Bugün bayram mı? 6 Ekim bayram mı?

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Bugün bayram mı? 6 Ekim bayram mı?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde etkinlikler yapılıyor. Peki, Bugün bayram mı? 6 Ekim bayram mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte özel etkinlikler düzenleniyor. Bugün bayram mı? 6 Ekim bayram mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BUGÜN BAYRAM MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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