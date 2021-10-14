Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahalallesi 1031 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde ağacı budamak isteyen Mustafa Y. (53), ağacın tepesine çıktı. Ağacı budadığı sırada dengesini kaybederek düşen Mustafa Y., yaralandı. olayı gören komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve başından yaralandığı anlaşılan Mustafa Y., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Edis Müge Anlı
Spor Hamit Altıntop Ali Koç Ozan Tufan Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Hulusi Akar Mahmut Özer Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:16:02. #1.11#