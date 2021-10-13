Bucalı öğrenciler can dostlar için yarım ton mama topladı - Haberler
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Bucalı öğrenciler can dostlar için yarım ton mama topladı

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Bucalı öğrenciler can dostlar için yarım ton mama topladı

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Anadolu ve Fen Lisesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında Anadolu Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Tedavi Barındırma Derneği bünyesinde yer alan Gözyaşı Doğal Yaşam Çiftliği'ne ziyarette bulundu

. Okul yönetici ve öğretmenleri önderliğinde tüm öğrenciler barınağa yardım için seferber oldu. Öğrenciler toplanan yardımları teslim etmek için barınağı ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler hayvanlarla vakit geçirme, mekanı gezme, barınak sorumlularıyla sohbet etme imkanı buldu. Öğrenciler topladıkları mamaları barınağa armağan etti.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Buca Kampüsü Lise Müdürü Erkan Uray, "Dernekle iletişime geçtik.Çok fazla hayvana baktıkları halde çok fazla yardım alamadıklarını öğrendik. Öğrencilerimizle görüşerek bu derneğe yardım yapmaya karar verdik. İki günde 515 kilo kedi ve köpek maması topladık. Anadolu Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Tedavi Barındırma Derneği, bu bölgede ekmek topluyor. Pazarlardan meyve sebze topluyor.Yeterli maddi güçleri olmadığı için kısıtlı imkanlarla hayvanları besliyorlar. Hayvanseverlerin bu derneğe ve burada bulunan can dostlara ellerinden gelen desteği yapmalarını diliyoruz" şeklinde konuştu.

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