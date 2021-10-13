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Buca'da dar gelirli ailelere müjde

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Buca'da dar gelirli ailelere müjde

EĞİTİMDE fırsat eşitliği yaratmak için projeler üreten Buca Belediyesi, maddi olanakları sınırlı ailelerin 4-6 yaş arasındaki çocukları için yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerini hizmete açacak.

18 Ekim'de hizmete başlayacak 6 ayrı merkezde, minikler haftanın 5 günü eğitim alacak.

Profesyonel öğretmen ve yönetici kadrosu ile Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri, yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerine dönüşecek. Tamamen ücretsiz olacak eğitim merkezlerinde 48-72 ay arası çocuklara hizmet verilecek. Minikler, hafta içi her gün eğitim görecek. 09.00-12.30 saatleri arasında sabahçı, 13.30-17.00 saatleri arasında ise öğlenci grup alınacak.Eğitim merkezlerinden aile geliri 4 bin liranın altında olan vatandaşlar yararlanabilecek.

Öğrenci kayıtlarına başlayan merkezlere, veli ve çocuk nüfus cüzdanı fotokopileri, çocuğa ait 2 adet vesikalık fotoğraf, Buca'da ikamet edildiğine yönelik ikametgâh belgesi ve e-devlet üzerinden alınan aile gelirini gösteren sigorta döküm belgesi ile başvuru yapılabilir.

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Haber: Buca'da dar gelirli ailelere müjde - Haberler
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