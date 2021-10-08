Buca Belediyesi ekipleri camilerde köşe bucak temizlik yaptı - Haberler
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Buca Belediyesi ekipleri camilerde köşe bucak temizlik yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Buca Belediyesi ekipleri camilerde köşe bucak temizlik yaptı

Buca Belediyesi, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle camilerde tepeden tırnağa temizlik çalışması yaptı.

Buca Belediyesi, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle camilerde tepeden tırnağa temizlik çalışması yaptı.

Buca'da, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için canla başla çalışan belediye ekipleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında da kentteki tüm camileri köşe bucak temizledi. Cami içindeki halıları profesyonel makinelerle yıkayan ekipler, tuvaletlerden avizelere, ayakkabılıklardan minbere kadar geniş çaplı bir temizlik yaptı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, hafta kapsamında Buca Müftüsü Kemal Demirel'i makamında ziyaret etti. Müftü Demirel, Başkan Kılıç'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. - İZMİR

Buca Belediyesi ekipleri camilerde köşe bucak temizlik yaptı

Buca Belediyesi ekipleri camilerde köşe bucak temizlik yaptı

Buca Belediyesi ekipleri camilerde köşe bucak temizlik yaptı

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