Buca Belediyesi daha temiz bir Forbes için uygulama başlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buca Belediyesi daha temiz bir Forbes için uygulama başlattı

Bültenler - Haberler | Güncel
Buca Belediyesi daha temiz bir Forbes için uygulama başlattı

"Temiz adres: Forbes" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, sevgi yolu üzerindeki çöp konteynerleri kaldırılarak poşetle atık toplama sistemi getirilecek.

BUCA Belediyesi, kentin alışveriş ve dinlenme merkezlerinden biri olan Forbes Sevgi Yolu'nda yeni bir proje başlattı.

Daha temiz bir kent yaratmak ve sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak için çalışmalar yapan Buca Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Forbes Sevgi Yolu'nda çöp konteynerlerini kaldıracak."Temiz Adres: Forbes", "Forbes'i seviyorsan koy poşete" sloganlarıyla 18 Ekim'de hayata geçirilecek yeni uygulama kapsamında, sabah 08.00-09.00 ve akşam 22.00-23.00 saatleri arasında poşetle atık toplama sistemi getirilecek. Esnafı ve vatandaşları bilgilendirmek için sevgi yolunun dört bir noktasına pankart asan belediye ekipleri, ayrıca el broşürleri dağıtarak projeyi anlattı.

Uygulama ile esnaf ve vatandaşlar, belirtilen saatlerde çöp poşetlerini kapı önüne çıkartacak. Belediyenin araçları da o saatlerde caddeye girerek çöp ve atıkları toplayacak. Çöp ve atıklarını belirtilen saat ve usuller dışında caddeye atan kişi ve kurumlara ise Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Fuat Oktay Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Pınar Deniz Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Palabıyık Cristiano Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Buca Belediyesi daha temiz bir Forbes için uygulama başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:11:01. #1.12#