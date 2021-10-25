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Bu yıl onuncusu gerçekleşen Sinop Belediyesi Yelken Yarışları Belediye Başkanlığı Kupası son buldu.

Habermetre - Haberler | Toplum
Bu yıl onuncusu gerçekleşen Sinop Belediyesi Yelken Yarışları Belediye Başkanlığı Kupası son buldu.

Bu yıl onuncusu gerçekleşen Sinop Belediyesi Yelken Yarışları Belediye Başkanlığı Kupası son buldu.

AYDIN (Habermetre) - Bu yıl onuncusu gerçekleşen Sinop Belediyesi Yelken Yarışları Belediye Başkanlığı Kupası son buldu.

Karadeniz Yelken Kulübü'nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Belediye Başkan Yardımcımız Aydın Hakan SÖNMEZ ve protokol üyeleri tarafından sunuldu.

Başkan Yardımcımız Aydın Hakan SÖNMEZ, organizasyona katılan tüm ekip ve sporculara başarı dileklerinde bulundu.

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