Bu sefer yangın savaşçıları inşaat işçileri oldu

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangına inşaat işçileri müdahale etti. Gömleklerini ve tişörtlerini çıkararak alevleri söndürmek için müdahale eden inşaat işçileri yangını kısa zamanda söndürmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesinde çalılık alanda çıkan yangında inşaat işçileri yangını söndürmek için üzerlerindeki gömlek ve tişörtleri çıkararak yangına müdahale etti. Yangında Taşucu Mahallesinde bulunan Mustafa Özcan İlkokulundaki 265 öğrenci tedbir amaçlı boşaltıldı. Taşucu TOKİ evlerine sıçramadan söndürülen yangın evleri teğet geçti. Ellerinde hortum ve kovalarla yangını söndürmek için su taşıyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Mustafa Özcan İlkokulu ve TOKİ evlerini teğet geçen yangında inşaat işçileri kimi zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Silifke Orman Müdürlüğüne bağlı arazöz ekiplerine hortum tutup yardımcı olurken kimi zamanda üzerlerinde ki gömlek ve tişörtleri çıkarıp yangına müdahale etti.

Yangın TOKİ evlerine ulaşmadan söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı yangında herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor. - MERSİN

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