Bu sefer yangın savaşçıları inşaat işçileri oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu sefer yangın savaşçıları inşaat işçileri oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bu sefer yangın savaşçıları inşaat işçileri oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangına inşaat işçileri müdahale etti.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangına inşaat işçileri müdahale etti. Gömleklerini ve tişörtlerini çıkararak alevleri söndürmek için müdahale eden inşaat işçileri yangını kısa zamanda söndürmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesinde çalılık alanda çıkan yangında inşaat işçileri yangını söndürmek için üzerlerindeki gömlek ve tişörtleri çıkararak yangına müdahale etti. Yangında Taşucu Mahallesinde bulunan Mustafa Özcan İlkokulundaki 265 öğrenci tedbir amaçlı boşaltıldı. Taşucu TOKİ evlerine sıçramadan söndürülen yangın evleri teğet geçti. Ellerinde hortum ve kovalarla yangını söndürmek için su taşıyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Mustafa Özcan İlkokulu ve TOKİ evlerini teğet geçen yangında inşaat işçileri kimi zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Silifke Orman Müdürlüğüne bağlı arazöz ekiplerine hortum tutup yardımcı olurken kimi zamanda üzerlerinde ki gömlek ve tişörtleri çıkarıp yangına müdahale etti.

Yangın TOKİ evlerine ulaşmadan söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı yangında herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı

Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı

 İlkokulda öğretmenden dayak iddiası

İlkokulda öğretmenden dayak iddiası

 Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Demir Çelik Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu sefer yangın savaşçıları inşaat işçileri oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 01:51:09. #1.13#