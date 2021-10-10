BU SEFER ÇOCUKLAR AİLELERİ İLE BİRLİKTE EĞLENECEKLER

14 Ağustos Cumartesi günü saat 11: 00'da Tigem Tatil Park (1. Kapı) Çınar Bahçe yanında yapılacak olan etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte Oyunlar, yarışmalar ve birbirinden farklı etkinliklere katılacaklar. Halat çekme, kuyruk kapmaca, salla düşür, balon taşıma ve bir çok oyunu aileleriyle birlikte oynayacak olan çocuklara özel bir çok etkinlikte yapılacak. 3-15 yaş çocukların katılım sağlayabildiği Aile ve Çocuk Etkinliğine katılmak isteyenler https://bit. ly/3ywL6WF adresinden form doldurabilirler.

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