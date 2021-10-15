Bu ödül töreni çok konuşulacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu ödül töreni çok konuşulacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bu ödül töreni çok konuşulacak

KOCAELİ (İHA) – Ünlü isimlerin katılımı ile isminden bahsettiren 'Altın Kalite Ödül Töreni'ni düzenleyen Crazy Production imtiyaz sahibi Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar, bu kez de 'Uluslararası Kalite Ödülleri' gala gecesinde ünlü isimleri bir araya getirecek.

KOCAELİ (İHA) – Ünlü isimlerin katılımı ile isminden bahsettiren ' Altın Kalite Ödül Töreni'ni düzenleyen Crazy Production imtiyaz sahibi Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar, bu kez de ' Uluslararası Kalite Ödülleri' gala gecesinde ünlü isimleri bir araya getirecek.

'Altın Kalite Ödül Töreni'ni organize eden Crazy Production imtiyaz sahibi Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar şimdide çok konuşulacak 'Uluslararası Kalite Ödülleri' ile ünlü isimleri bir araya getirecek. Sunuculuğunu Tuğba Özay ve Şenol İpek'in yapacağı, kırmızı halı röportajlarını ise Ece Gürsel'in gerçekleştireceği ihtişamlı geceye, sanat camiasının önde gelen isimleri katılacak. Medya sektöründe başarılı olan ve sektörün en başarılı iş insanları ödüllerini alacak.

İstanbul'da Limak Eurasia Luxury Otel'de 14 Aralık tarihinde "Kadına Şiddete Hayır" temalı gerçekleşecek gala gecesinde sürpriz bir ünlü isim de konser vererek, gecede yer alan davetlilere ve ödül alanlara keyifli anlar yaşatacak. - KOCAELİ

Bu ödül töreni çok konuşulacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmet Uçma Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Edis Tarkan Tolga Akış Bensu Soral
Spor Ali Koç Schumacher Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu ödül töreni çok konuşulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:20:29. #1.13#