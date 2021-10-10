Bu kütüphane kafede her şey ücretsiz

BURSA (İHA) - Bursa'da yeni açılan Tevhid Ocağı isimli 'kütüphane kafe'de her şey ücretsiz.

Dr. Kasım Altıntaş ve arkadaşları tarafından Alacamescit Mahallesi'nde açılan Tevhid Ocağı isimli kütüphane kafeye gelen bütün gençler; çay, kahve, kitap ve internet keyfine ücretsiz olarak erişebiliyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için bu kütüphane kafeyi açtığını belirten Dr. Kasım Altıntaş, "Biz bir grup arkadaş olarak, gençlere tevhid akidesini anlatmak için bir kütüphane kafe kurmayı planladık. Tevhid akidesini anlatmak için yüzyıllardır peygamberler gelmiş. Bizim de temel maksadımız Youtube kanalımızda yaptığımız Tevhid Ocağı sohbetlerini burada canlı olarak yapıp, insanların katılımını sağlamak. Onların kafalarına takılan bütün soruları birebir canlı olarak cevaplayacağız. Burası ticari bir kuruluş değil, burada çay, kahve, kitap ve internet bedava. Gençler kafalarına takılan bütün soruların cevaplarını burada bulabilecekler" ifadelerini kullandı. - BURSA