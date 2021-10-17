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Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor

Eskişehir'de kuaför işletmeciliği yapan Cevdet Kartal, Mevlid Kandili'nde tıraş olmak için dükkanına gelen müşterilerinden para almıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kuaför işletmeciliği yapan Cevdet Kartal, Mevlid Kandili'nde tıraş olmak için dükkanına gelen müşterilerinden para almıyor.

Yurt dışından geldikten sonra Eskişehir'e yerleşerek kuaför dükkanı açan Cevdet Kartal, normal zaman içerisinde şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tıraş hizmeti sunarken, Kandil günlerinde ise gelen herkesi bedava tıraş ediyor. Kartal, bugün de İstiklal Mahallesi Nurgül Sokak'ta bulunan işletmesinde Mevlid Kandili dolayısıyla hiçbir müşterisinden para talep etmiyor. Kandil günlerinde yaklaşık 150 kişiyi ücretsiz tıraş ettiklerini söyleyen Kartal, "Şehit ve gazi ailelerine her gün ücretsiz tıraş yapıyoruz. Kandil günlerinde ise gelen herkese ücretsiz hizmet sunuyoruz. Allah izin verirse bu olayı sürekli devam ettireceğim. Gelen müşterilerimizden bazıları çok şaşırıyor bu duruma. Diğer kuaför arkadaşları da bu uygulamayı hayata geçirmeye davet ediyorum. Kandillerde haberi olan herkes geliyor. Bu günlerde 150 kişiye ulaştığımız oluyor. İnsanlar çekinmeden gelebilirler" dedi. - ESKİŞEHİR

Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor

Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor

Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor

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