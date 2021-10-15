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Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor Erfelek'te dere ıslahında yapılan ilginç köprüler tartışılıyor Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Sinop'ta, Erfelek ilçesinde yapılan köprüler ise sele davetiye çıkarıyor.

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor

Erfelek'te dere ıslahında yapılan ilginç köprüler tartışılıyor

SİNOP - Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Sinop'ta, Erfelek ilçesinde yapılan köprüler ise sele davetiye çıkarıyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yapılan 2 kemerli köprü ilginç görüntüleriyle tartışma konusu oldu. Dereden yüksekliklerinin ancak bir insan boyu kadar olduğu köprülerde 'hata mı var' sorusu ilçede konuşulur hale geldi. Aşırı yağışlarda köprülerin altının tıkanabileceğini dile getiren vatandaşlar, yanlış düşünüyorlarsa da bu işin matematiğini bilmek istediklerini dile getirdi.

Kınık Deresi 2. Kısım Islah çalışmaları kapsamında Erfelek ilçesindeki çalışmalar neredeyse tamamlandı. Proje kapsamında 650 metre çift taraflı kargir duvar, 65 metre betonarme u kanal, 3 adet kemer köprü taşıt geçişi, 2 adet kemer köprü yaya geçişi, 1 adet beton plak imalatı, 1 adet süt yapısı, parke ve boru döşemesi ile korkuluklar yapıldı.

İlçe derenin ıslah çalışmasıyla daha da güzelleşti. Ancak bir takım tartışmalar da beraberinde geldi. Vatandaşlar ıslah kapsamında yapılan duvarlardan memnun olduklarını ancak yapılan kemerli köprülerden bazılarına anlam vermekte zorlandıklarını ifade etti. Kemerli köprü denince dereden yüksek olmasını bekledikleri belirten vatandaşlar yapılan bu köprülerin en yüksek yerinin en fazla bir insan boyunda olduğunu belirtti. Köprü kemerlerinin altlarına da beton atılmış olduğunu bunun alanı daha da dar hale getirdiğini ve aşındırmayı önlediğini savundular.

"Bu köprülerin kemeri fazla mı sıkılmış" diyen vatandaşlar alçak olduğunu düşündükleri köprülerin aşırı yağışlarda tıkanmasından ve su taşkınlarına sebep olmasından endişe ettiklerini belirtti. Yapılan köprülerin gördükleri hiçbir kemerli köprüye benzemediğini dile getiren vatandaşlar bölgenin orman varlığı konusunda oldukça zengin olduğunu ve dereden aşağı taşınabilecek ağaçlar ve kayaların köprülerde yığılabileceğini söylediler. Yanlış düşünüyorlarsa da bu işin matematiğini bilmek istediklerini, köprülerde hata yoksa nasıl bir plan öngörülerek yapıldığının anlatılmasını beklediklerini ifade ettiler. Ayrıca derede fazlaca bulunan taş ve kaya parçalarının da temizlenmesini istediler.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde 10 kişinin cesedine ulaşılmış, 6 kişi ise hala aranıyor.

Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor

Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor

Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor

Bu köprüler sele davetiye çıkarıyor
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