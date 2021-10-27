Bu hasatta herkes kazandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu hasatta herkes kazandı

Bültenler - Haberler | Güncel
Bu hasatta herkes kazandı

Tarlada kalan patlıcanlar gönüllüler tarafından hasat edildi ihtiyaç sahiplerinin sofralarını süsledi

Taze meyve sebze sektöründe kayıp ve israfı azaltmayı amaçlayan "Gönüllü Son Hasat Projesi"nde üreticiler tarafından tarlada bırakılan patlıcanlar, gönüllüler tarafından tarladan toplandı ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarında lezzet şölenine dönüştürüldü.

Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Spor Toto Kulübü Başkanlığı ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği'nin partner olarak yer aldığı "Gönüllü Son Hasat Projesi"nde Ekim ayında Menemen'de bahçelerde kalan patlıcanlar, Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği üyesi öğrenciler tarafından hasat edildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title