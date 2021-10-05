Bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçı var mı, yok mu, neden yok? 7 Ekim Perşembe Avrupa Ligi maçları oynanacak mı?

2021/22 sezonu Uefa Avrupa Ligi mücadeleleri, 3. maçlarla devam ediyor. Sporseverler Avrupa'nın 2 numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri ile ilgili bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçı olacak mı? 7 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? soruları merak ediyor. Peki, bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçı olacak mı? 7 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? Bugün maç var mı? UEFA Avrupa Ligi 3. maçlar ne zaman? İşte ayrıntılar...

BUHAFTA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI VAR MI?

Milli takım arası nedeniyle liglere ara verildiği gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de bugün maç oynanmayacak. Milli aranın sona ermesi ile UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 3. maçları ile heyecan kaldığı yerden devam edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP AŞAMASI 3. MAÇLAR NE ZAMAN?

19 EKİM 2021, SALI

Celtic 17:30 Ferencváros

20 EKİM 2021, ÇARŞAMBA

Spartak Moskova 17:30 Leicester City

21 EKİM 2021, PERŞEMBE

Sparta Prag 22:00 Lyon

Rangers 22:00 Brøndby IF

PSV 22:00 AS Monaco

Sturm Graz 22:00 Real Sociedad

Napoli 22:00 Legia Warszaw

Fenerbahçe 19:45 Antwerp

Eintracht Frankfurt 22:00 Olimpiakos

SS Lazio 19:45 Marsilya

Lokomotiv Moskova 22:00 Galatasaray

FC Midtjylland 19:45 Kızıl Yıldız

Ludogorets 19:45 SC Braga

Real Betis 19:45 Bayer 04 Leverkusen

Rapid Wien 19:45 Dinamo Zagreb

West Ham United 22:00 KRC Genk

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP AŞAMASI 2. MAÇLARIN SONUÇLARI NASILDI?

Sparta Prag 1 - 0 Rangers

Lyon 3 - 0 Brøndby IF

Real Sociedad 1 - 1 AS Monaco

Sturm Graz 1 - 4 PSV

Legia Warszaw 1 - 0 Leicester City

Napoli 2 - 3 Spartak Moskova Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Fenerbahçe 0 - 3 Olimpiakos Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Antwerp 0 - 1 Eintracht Frankfurt

SS Lazio 2 - 0 Lokomotiv Moskova

Marsilya 0 - 0 Galatasaray

Ludogorets 0 - 1 Kızıl Yıldız

SC Braga 3 - 1 FC Midtjylland

Celtic 0 - 4 Bayer 04 Leverkusen

Ferencváros 1 - 3 Real Betis

KRC Genk 0 - 3 Dinamo Zagreb

West Ham United 2 - 0 Rapid Wien

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