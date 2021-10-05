Bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçı var mı, yok mu, neden yok? 7 Ekim Perşembe Avrupa Ligi maçları oynanacak mı?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 2. hafta mücadelelerinin ardından gözler 3. maçlara çevrildi. Peki, bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçı olacak mı? UEFA Avrupa Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? detaylar haberimizde...
2021/22 sezonu Uefa Avrupa Ligi mücadeleleri, 3. maçlarla devam ediyor. Sporseverler Avrupa'nın 2 numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri ile ilgili bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçı olacak mı? 7 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? soruları merak ediyor. Peki, bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçı olacak mı? 7 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi maçı var mı? Hangi kanalda, kimler maç yapıyor? Bugün maç var mı? Bugün maç var mı? UEFA Avrupa Ligi 3. maçlar ne zaman? İşte ayrıntılar...
Milli takım arası nedeniyle liglere ara verildiği gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de bugün maç oynanmayacak. Milli aranın sona ermesi ile UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 3. maçları ile heyecan kaldığı yerden devam edecek.
19 EKİM 2021, SALI
Celtic 17:30 Ferencváros
20 EKİM 2021, ÇARŞAMBA
Spartak Moskova 17:30 Leicester City
Sparta Prag 22:00 Lyon
Rangers 22:00 Brøndby IF
PSV 22:00 AS Monaco
Sturm Graz 22:00 Real Sociedad
Napoli 22:00 Legia Warszaw
Fenerbahçe 19:45 Antwerp
Eintracht Frankfurt 22:00 Olimpiakos
SS Lazio 19:45 Marsilya
Lokomotiv Moskova 22:00 Galatasaray
FC Midtjylland 19:45 Kızıl Yıldız
Ludogorets 19:45 SC Braga
Real Betis 19:45 Bayer 04 Leverkusen
Rapid Wien 19:45 Dinamo Zagreb
West Ham United 22:00 KRC Genk
Sparta Prag 1 - 0 Rangers
Lyon 3 - 0 Brøndby IF
Real Sociedad 1 - 1 AS Monaco
Sturm Graz 1 - 4 PSV
Legia Warszaw 1 - 0 Leicester City
Napoli 2 - 3 Spartak Moskova Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Fenerbahçe 0 - 3 Olimpiakos Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Antwerp 0 - 1 Eintracht Frankfurt
SS Lazio 2 - 0 Lokomotiv Moskova
Marsilya 0 - 0 Galatasaray
Ludogorets 0 - 1 Kızıl Yıldız
SC Braga 3 - 1 FC Midtjylland
Celtic 0 - 4 Bayer 04 Leverkusen
Ferencváros 1 - 3 Real Betis
KRC Genk 0 - 3 Dinamo Zagreb
West Ham United 2 - 0 Rapid Wien