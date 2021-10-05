Bu hafta Süper Lig maçı var mı, neden yok? Bu hafta lig maçı neden oynanmıyor? Spor Toto Süper Lig'te 9. hafta maçları ve fikstürü! - Haberler
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Bu hafta Süper Lig maçı var mı, neden yok? Bu hafta lig maçı neden oynanmıyor? Spor Toto Süper Lig'te 9. hafta maçları ve fikstürü!

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Bu hafta Süper Lig maçı var mı, neden yok? Bu hafta lig maçı neden oynanmıyor? Spor Toto Süper Lig'te 9. hafta maçları ve fikstürü!

Sporseverler maç takviminde süper lig maçlarını göremeyince Bu hafta Süper Lig maçı var mı, neden yok? Bu hafta lig maçı neden oynanmıyor? sorularını gündeme taşıdı. Peki, bu hafta Spor Toto Süper Lig maçları var mı? Süper Lig maçları neden oynanmıyor? Spor Toto Süper Lig'te 9. hafta maçları ve fikstürü! İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig'te 8. hafta mücadeleleri geride kaldı. Takımların 9. hafta mücadelesi ne zaman oynanacak sorusu gündeme geldi. Peki, Bu hafta Süper Lig maçı var mı, neden yok? Bu hafta lig maçı neden oynanmıyor? Spor Toto Süper Lig'te 9. hafta maçları ve fikstürü! ayrıntılar haberimizde...

Süper Lig'te 8. haftanın ardından milli araya girildiği için 9. hafta mücadeleleri ileri bir tarihte oynanacak. Milli maç arasında Türkiye A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası elemeleri kapsamında Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçlarına çıkacak. Türkiye, 8-11 Ekim tarihlerinde Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Milli aranın ardından Süper Lig'te ilk mücadele, 15 Ekim Cuma günü saat 20.00'da Başakşehir - Beşiktaş arasında yapılacak.

15.10.2021 20:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.10.2021 13:30GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16.10.2021 16:00DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

16.10.2021 19:00ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

17.10.2021 13:30KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

17.10.2021 16:00GALATASARAY A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

17.10.2021 16:00ALTAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17.10.2021 19:00TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18.10.2021 20:00AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

18.10.2021 20:00ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

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Haber: Bu hafta Süper Lig maçı var mı, neden yok? Bu hafta lig maçı neden oynanmıyor? Spor Toto Süper Lig'te 9. hafta maçları ve fikstürü! - Haberler
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