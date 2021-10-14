Bu hafta Süper Lig maçı var mı? Milli maç arası bitti mi? 15-16-17-18 Ekim Süper Lig maçı olacak mı? - Haberler
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Bu hafta Süper Lig maçı var mı? Milli maç arası bitti mi? 15-16-17-18 Ekim Süper Lig maçı olacak mı?

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Bu hafta Süper Lig maçı var mı? Milli maç arası bitti mi? 15-16-17-18 Ekim Süper Lig maçı olacak mı?

Geçtiğimiz hafta Süper Lig maçı yoktu. Futbol severler bu hafta da maç olmayacak mı merak etti. Peki, Bu hafta Süper Lig maçı var mı? 15-16-17-18 Ekim Süper Lig maçı olacak mı? Milli maç arası bitti mi? İşte ayrıntılar...

Bu hafta Süper Lig maçı olacak mı? Süper Lig maçı ne zaman olacak?

Milli maçlar sonrasında lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Süper Lig maçları başlayacak ve derbi maçı oynanacak. Heyecanla beklenen derbi maçı ise Trabzonspor - Fenerbahçe maçı olacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacaktır.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı Bein Sports 1 kanalında yayınlanacaktır. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç akşam saat 19:00'da başlayacaktır. Yani maç akşam 7'de başlayacak.

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Henüz resmi açıklama gelmedi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Bu hafta Süper Lig maçı var mı? Milli maç arası bitti mi? 15-16-17-18 Ekim Süper Lig maçı olacak mı? - Haberler
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