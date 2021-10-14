Bu hafta Süper Lig maçı var mı? Milli maç arası bitti mi? 15-16-17-18 Ekim Süper Lig maçı olacak mı?

Bu hafta Süper Lig maçı olacak mı? Süper Lig maçı ne zaman olacak?

BU HAFTA SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

Milli maçlar sonrasında lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Süper Lig maçları başlayacak ve derbi maçı oynanacak. Heyecanla beklenen derbi maçı ise Trabzonspor - Fenerbahçe maçı olacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı Bein Sports 1 kanalında yayınlanacaktır. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç akşam saat 19:00'da başlayacaktır. Yani maç akşam 7'de başlayacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

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