BÜ'deki izinsiz gösteride 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı - Haberler
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BÜ'deki izinsiz gösteride 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
BÜ'deki izinsiz gösteride 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) düzenlenen izinsiz gösteride güvenlik güçlerinin dağılma çağrısına mukavemetle karşılık veren 14 şüphelinin yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) düzenlenen izinsiz gösteride güvenlik güçlerinin dağılma çağrısına mukavemetle karşılık veren 14 şüphelinin yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, öğle saatlerinde üniversitenin güney kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dağılma çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin çağrısına mukavemette bulunarak karşılık veren, 8'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan 14 şüphelinin yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: BÜ'deki izinsiz gösteride 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı - Haberler
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