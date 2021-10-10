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Brüksel'de binlerce kişi Glasgow zirvesi öncesinde iklim değişikliği için yürüdü

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Brüksel'de binlerce kişi Glasgow zirvesi öncesinde iklim değişikliği için yürüdü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay sonu yapılacak zirve öncesinde iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay sonu yapılacak zirve öncesinde iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Kuzey Tren İstasyonu'nda toplanan kalabalık, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinden geçerek, Cinquantenaire Parkı'na doğru yürüdü.

Göstericiler, 80 civarı sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadele konulu slogan attı.

Trafiğe kapatılan caddelerde yürüyen kalabalık, "Yeşil düşünün", "Çözümün parçası olun, kirliliğin değil", "Toprak anamıza saygı", "Bugün oy kullanamayan gelecek 10 jenerasyonu düşünün," Fosil yakıtlardan özgürleşin", "Değişim istiyoruz ama iklimde değil", "Zamanımız yok" yazılı Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

"Brüksel'in soğuk ve yağmurlu kalmasını sağlayın" yazılı pankartlar, gösteri boyunca başkentte hakim olan güneşli ve sıcak havayla anlam kazandı.

Toplu ulaşımın da ücretsiz yapılması, çocuklarıyla, bebek arabalarıyla, genç yaşlı pek çok kent sakininin gösteriye destek vermesini sağladı.

Yüzde 73,35'i aşılanan Belçika'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle bir süredir etkinlikler yapılamıyordu. Bu kapsamda uzun bir aranın ardından yapılan gösteriye geniş katılım dikkati çekti.

Gündemin yeniden iklim değişikliğine odaklanması amacıyla "İklime dönüş" adı altında düzenlenen etkinlikte, katılımcıların çoğunun maske takmadığı görüldü.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26), 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde devlet liderleri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin üst düzey katılımıyla gerçekleştirilecek.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Brüksel'de binlerce kişi Glasgow zirvesi öncesinde iklim değişikliği için yürüdü - Haberler
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