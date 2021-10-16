Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu araştırma komisyonuna nihai rapor sunulacak - Haberler
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu araştırma komisyonuna nihai rapor sunulacak

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu araştırma komisyonuna nihai rapor sunulacak

BUENOS Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yönetiminde ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu'na (CPI), nihai rapor sunulacak.

BUENOS Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yönetiminde ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu'na (CPI), nihai rapor sunulacak.

Brezilya'da yayın yapan G1'de çıkan habere göre, CPI Raportörü Renan Calheiros, 19 Ekim'de Bolsonaro'nun 11 suçla ithamının istendiği nihai raporu CPI'ye takdim edecek.

Bolsanoro'nun Kovid-19 salgını sürecinde yasal görevini yerine getirmediğini savunan Calheiros, Radio CBN'ye yaptığı açıklamada, "Bu suçlamalar, devlet başkanının salgın süresince binlerce Brezilyalının ölümünü engellemek için yasal görevini yerine getirmediğini ifade ediyor. Mesela, salgın yönetiminde yerli topluluklara karşı bir soykırım olduğuna şüphe yok." dedi.

Calheiros, Bolsonaro'nun 11 suçla ithamının istendiği raporun 19 Ekim'de CPI'ye sunulacağını, raporun resmiyet kazanarak savcılığa gönderilmesi ve devlet başkanı hakkında soruşturma açılması için komisyonda 20 Ekim'de oylama yapılabileceğini duyurdu.

Buna göre, CPI'de oy çokluğunun oluşması durumunda, Bolsonaro hakkında, aralarında insanlığa karşı işlenen suç, yerli topluluklara karşı soykırım, kamu fonlarının düzensiz kullanımı ve önleyici sağlık tedbirlerinin ihlali gibi ithamların bulunduğu 11 suçtan adli soruşturma açılabilecek.

CPI'nin 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı 1000 sayfayı aşan raporda, Bolsonaro'nun yanı sıra, bakanlar, eski bakanlar ve Bolsonaro'nun oğulları da Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ihlali ile itham ediliyor.

Senato'da nisan ayında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu 11'i düzenli, 7 yedek üyeden oluşuyor.

CPI Başkanlığına Sosyal Demokrat Parti Senatörü Omar Aziz'in seçilmesi ve Bolsonaro muhalifi Senatör Renan Calheiros'un komisyon raportörlüğüne getirilmesi, 2022 genel seçimlerinden önce Devlet Başkanının önündeki ilk engel olarak değerlendirilmişti.

Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Kovid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 21,6 milyondan fazla vakanın görüldüğü Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu araştırma komisyonuna nihai rapor sunulacak - Haberler
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