Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti - Haberler
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Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 615 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 600 bin 425'e çıktı.

Ülkede 18 bin 172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 milyon 550 bin 730, iyileşenlerin sayısı da 20 milyon 665 bin 273 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti - Haberler
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