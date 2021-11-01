Brezilya'da çöken mağaradaki kurtarma çalışmalarından görüntüler - Haberler
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Brezilya'da çöken mağaradaki kurtarma çalışmalarından görüntüler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Brezilya'nın Altinpolis kenti yakınlarında bulunan ve itfaiye erlerinin eğitim gördüğü mağaranın çökmesiyle 9 kişinin hayatını kaybetti.

? Brezilya'nın Altinpolis kenti yakınlarında bulunan ve itfaiye erlerinin eğitim gördüğü mağaranın çökmesiyle 9 kişinin hayatını kaybetti. Sao Paulo İtfaiyesi, kurtarma çalışmalarından görüntüler paylaştı.

Sao Paulo eyaletinin Altinpolis kenti yakınlarında, Pazar sabahı erkan saatlerde 28 itfaiyeci adayının eğitim yaptığı mağara çökmüş ve 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sao Paulo İtfaiyesi, 75 itfaiyecinin katıldığı kurtarma çalışmalarından görüntüler paylaştı.

Brezilya'da çöken mağaradaki kurtarma çalışmalarından görüntüler

Brezilya'da çöken mağaradaki kurtarma çalışmalarından görüntüler

Brezilya'da çöken mağaradaki kurtarma çalışmalarından görüntüler

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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