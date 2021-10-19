Bozüyük'te yeşil alanlarda sonbahar temizliği

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri tarafından ilçe genelindeki yeşil alanlarda sonbahar çalışmaları hız kazandı.

Bozüyük Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda, sonbaharın güzelliği ile birlikte getirdiği yaprak temizliği yapılırken, sırt tırpanı ve çim biçme çalışmaları ise sürüyor. Temizlik çalışmalarının ekiplerce devam edileceği öğrenildi. - BİLECİK