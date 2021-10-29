Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu'

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyet Balosu' düzenlendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyet Balosu' düzenlendi.

CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen baloya, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Milletvekili Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve CHP Bozüyük İlçe Başkanı Esel'e teşekkür ederek, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yoğun ilgi gören programda Cumhuriyet'in 98'inci yıl coşkusu, hep bir ağızdan söylenen marşlar eşliğinde doyasıya yaşandı. - BİLECİK

Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu'

Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu'

Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu'

Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu'

Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu'

Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu'

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title