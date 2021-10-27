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Bozüyük TDP 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli projeyi hayata geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bozüyük TDP 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli projeyi hayata geçirdi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekiplerince 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli proje hayata geçirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekiplerince 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında Saffet Şeker Anaokulu ve İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi. Ziyaretlerde polislik mesleği tanıtılarak polise güven duygusunun artması yönünde çalışmalar yapıldı. Ayrıca güvenli internet kullanımı, 112 ihbar hattına yönelik sinevizyon gösterimi eşliğinde uygulamalı eğitim verildi. Çocukların trafikte anne babaları ve yakınları ile yolculuk yaparken 'Araç ile seyir halinde cep telefonu ile görüşmeme, emniyet kemeri kullanmama ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme ve makas atma' konularında sürücü olan aile bireyleri ve yakınlarını uyarmaları istendi. Bu konuda öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı. Bu bağlamda minik öğrencilere kırmızı düdük ve bilgilendirici broşürler dağıtılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BİLECİK

Bozüyük TDP 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli projeyi hayata geçirdi

Bozüyük TDP 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli projeyi hayata geçirdi

Bozüyük TDP 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli projeyi hayata geçirdi

Bozüyük TDP 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli projeyi hayata geçirdi

Bozüyük TDP 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli projeyi hayata geçirdi

Bozüyük TDP 'Öğrenciler geleceğimizin ekranıdır' isimli projeyi hayata geçirdi

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