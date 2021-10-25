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Bozok Üniversitesi öğrencilere arabaşı çorbası ikram etti

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Bozok Üniversitesi öğrencilere arabaşı çorbası ikram etti

Yozgat Bozok Üniversitesi, öğrencilere kentin yöresel yemeklerinden olan arabaşı çorbası ikramında bulundu.

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi, öğrencilere kentin yöresel yemeklerinden olan arabaşı çorbası ikramında bulundu.

Üniversitenin Kariyer ve Mezun Merkezi'nce "Bozok Yaylasından Bi Çorba" sloganıyla öğrencilere arabaşı çorbası ikramı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılarak öğrencilere çorba dağıtan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, belirli aralıklarla Yozgat'ın geleneksel lezzetlerini öğrencilerle buluşturacaklarını, bunu da arabaşı çorbasıyla başlattıklarını söyledi.

Karadağ, çorba dağıtımından sonra öğrencilerle sohbet etti.

Bozok Üniversitesi öğrencilere arabaşı çorbası ikram etti

Bozok Üniversitesi öğrencilere arabaşı çorbası ikram etti

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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