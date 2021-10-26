Bozdoğan MYO Oryantasyon Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) Oryantasyon Eğitimi, 18 Ekim 2021 tarihinde Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen oryantasyon eğitimine, öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilginer Tuna'nın açılış konuşmasıyla başlayan eğitimde, Yüksekokul, eğitim ve öğretimin işleyişi ve pandemi koşullarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından, oryantasyon eğitimi sona erdi.

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