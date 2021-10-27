Bozbağ caddesi·'nde asfalt çalişmasi

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt onarım ve yeni açılan yollara asfalt serme çalışmalarına devam ediyor.

Gerek yaya gerekse araç trafiğinde konforun ve güvenin sağlanması için çalışan ve daha önce birçok noktada sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplerin son durağı ise Hacısiyam Mahallesi Bozbağ Caddesi Uğur Lisesi yanındaki bağlantı yolu oldu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, daha da güzel bir şehir olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek: "Yapboz gibi bir sistem oluşmasını istemiyoruz. Bugün asfalt döktük, birkaç ay sonra bu asfalt sökülürse olmaz. Hem belediyenin yani halkın parasını boşa harcamış oluruz, hem de vatandaşımızı mağdur ederiz. Onun için asfalt çalışmalarını programlı şekilde yapıyoruz. Bir sokakta altyapı çalışmaları tamamlanmışsa asfaltını tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor ve programa alınıyor. " dedi.

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