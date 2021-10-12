BOZAYI, YAVRULARIYLA YOLA İNDİ - Haberler
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BOZAYI, YAVRULARIYLA YOLA İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yola çıkan bozayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yola çıkan bozayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yetkililer, bozayıların yavrularının yanında agresif olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Ovacık ilçesi Işıkvuran köyü yakınlarında gece yarısı sıralarında bozayı ve 2 yavrusu yola indi. Bu sırada yoldan geçen bir aracın önünde koşan ayılar, ardından ormana girip gözden kayboldu. Araçta bulunan Akın Gedik, cep telefonunun kamerasıyla ayıları kayda aldı.

Tunceli'de son 3 ayda bozayıların 6 vatandaşa saldırdığını hatırlatan yetkililer, uyarıda bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi yetkilileri, kış uykusuna hazırlık yapan ayıların yiyecek aradıklarını ve bu nedenle zaman zaman agresif olabileceklerini belirtti. Özellikle köylüleri uyaran yetkililer, tek başlarına ormana gitmemelerini, ayıların sadece hassas dönemlerde agresif olduklarını ve özellikle yavrularını korumak için saldırabileceklerini vurgulayarak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.

BOZAYI, YAVRULARIYLA YOLA İNDİ

BOZAYI, YAVRULARIYLA YOLA İNDİ

BOZAYI, YAVRULARIYLA YOLA İNDİ

BOZAYI, YAVRULARIYLA YOLA İNDİ
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Haber: BOZAYI, YAVRULARIYLA YOLA İNDİ - Haberler
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