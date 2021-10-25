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ESHOT ailesinin mutlu günü

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ESHOT ailesinin mutlu günü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs şoförlüğü yapan Ayşe Akyol ve Selim Akpınar bir ömür mutluluğa "Evet" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs şoförlüğü yapan Ayşe Akyol ve Selim Akpınar bir ömür mutluluğa "Evet" dedi. Çiftin gelin arabası da bir otobüs oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nde kadınların otobüs şoförü olarak işe alınması kararı, mutlu bir evliliğe giden yolun ilk adımı oldu. İki yıl önce işbaşı yapan Ayşe Akyol ile kurumun eski şoförlerinden Selim Akpınar'ın mesai arkadaşlığı, hayat arkadaşlığına dönüştü.

Otobüs gelin arabası oldu

Meslektaşlarının, ESHOT Gediz Atölyesi'nde süslediği "gelin otobüsü", gelin Ayşe Akyol'u evinden aldı. Kısa bir şehir turunun ardından çiftin nikahı Kültürpark Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı.

ESHOT ailesinin mutlu günü

ESHOT ailesinin mutlu günü

ESHOT ailesinin mutlu günü

ESHOT ailesinin mutlu günü

ESHOT ailesinin mutlu günü

ESHOT ailesinin mutlu günü

ESHOT ailesinin mutlu günü

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