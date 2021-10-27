Boyabat'ta su ürünleri eğitim toplantısı yapıldı

Boyabat ilçesinde kolluk kuvvetlerine yönelik su ürünleri mevzuatları ve uygulamaları eğitimi toplantısı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Su Ürünleri Mevzuatları ve Uygulamaları" konulu eğitim toplantısında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri Bülent Yılmaz ve Ersin İncekara, su ürünleri avcılığı kapsamındaki düzenlemelerin kontrol ve denetiminde yapılan çalışmalarda etkinlik ve caydırıcılığın artırılmasına yönelik bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, sulara zararlı maddeler dökme, patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma gibi su ürünlerinin toplu ölümlerine yol açan suçlarla ilgili takip ve tespit etme konularında yapılması gereken çalışmalar da anlatıldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanlığını temsilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Önder Tıngır, Belediye Zabıta Müdürü Eyüp Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürlüğünü temsilen polis memuru Recep Gece, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi su ürünleri mühendisi Yunus Özdemir katıldı.