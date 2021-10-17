Boyabat'ta Kovid-19 mobil aşı uygulaması - Haberler
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Boyabat'ta Kovid-19 mobil aşı uygulaması

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde İlçe Sağlık Merkezi ekipleri panayır alanı girişinde mobil aşı standında Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk aşı ve aşı eksiği olan vatandaşlara aşılama hizmetinde bulunuyorlar.

Boyabat ilçesinde İlçe Sağlık Merkezi ekipleri panayır alanı girişinde mobil aşı standında Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk aşı ve aşı eksiği olan vatandaşlara aşılama hizmetinde bulunuyorlar.

Sinop'un Boyabat ilçesinde vatandaşların yoğunlukta olduğu Boyabat Panayırı girişinde oluşturdukları mobil aşı standında aşı eksikliği olan ve hiç aşı olmayan vatandaşları aşı konusunda bilgilendirip, istekte bulunan vatandaşlara aşılama hizmeti sunuyorlar.

Boyabat İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli ve sağlık ekipleri vatandaşları aşı konusunda bilgilendirip istekli olanlara aşı uygulaması gerçekleştiriyorlar.

Boyabat İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli, vatandaşlara aşılamayla ilgili açıklamasında standı açmamızdaki en büyük etkenin insanlarımızı bilinçlendirmektir, dedi.

İnebeyli, "Burada randevu almadan, sıra beklemeden eksik aşılarını tamamlatıyoruz. Ayrıca hiç aşısız vatandaşlara aşı programı başlatıyoruz. Böylelikle hizmeti vatandaşın ayağına getirdik.

Vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu panayır alanında elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Hiç aşı olmayan ve aşı eksiği olan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

İlk aşısını olan Merve Kılıçaslan, aşı olduktan sonra "İğneden korkuyordum ama şimdi hiç korkmuyorum. Bütün aşılarımı yaptıracağım derken, ikinci aşısını olan Halil Sarıca isimli vatandaş ta İlçe Sağlık Müdürlüğüne mobil sağlık hizmeti için teşekkür ederek, "Bu hizmet bize hatırlattı ki devletimizin gözünde daha bir ön plandayız. Aşı korkusu az da olsa vardı. Buradaki sağlık görevlileri bizim korkularımızı atmamızı sağlayıp, gönüllü aşı olmamızı sağladılar. İkinci aşımızı olup, tereddütte olanlara da inşallah örnek olmuşuzdur. Devletimize bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Boyabat'ta Kovid-19 mobil aşı uygulaması

Boyabat'ta Kovid-19 mobil aşı uygulaması

Boyabat'ta Kovid-19 mobil aşı uygulaması

Boyabat'ta Kovid-19 mobil aşı uygulaması
AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
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