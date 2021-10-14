Boyabat ilçesinde "Her mahalleye bir çevre dostu" uygulaması başlatıldı.

Uygulamanın tanıtımı için düzenlenen törene, göreve yeni başlayanların da aralarında olduğu temizlik görevlileri "çevre dostu" yazılı iş kıyafetleriyle katıldı.

Törende, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ve diğer katılımcılar yapılan çalışma hakkında bilgilendirildi. Daha sonra katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, belediyeciliğin zor olduğu kadar kutsal bir görev olduğunu vurguladı.

Boyabat'ta doğup büyüyenlerin, yaşayanların Boyabat'a karşı sorumluluğu olduğunu belirten Çakıcı, "Birey olarak ya da kurum olarak sorumluluklarımız var. Bizim daha fazla sorumluluklarımız var. Belediyemiz ve siz çalışanları şehirde yaşayanların umudusunuz. Dolayısıyla çevre temizliği, sokakların ve caddelerimizin temizliği de insanın yaşam kalitesini yükseltmek adına en önemli hizmet. Bu zamana kadar personel azlığı vardı bazı ekipmanlarımız yoktu, ancak bundan sonra böyle bir mazeretimiz yok. Artık Boyabatlılar daha temiz bir Boyabat istiyor. Ben 'çevre dostu' temizlik görevlilerimize güveniyorum." dedi.

Bundan sonra her mahallede bir "çevre dostu" olacağını söyleyen Çakıcı, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar o mahallelerinin temizlik sorumluluğu artık sizlere ait. Bu programdaki amacımız sizlerle tanışmak, hem de yeni çevre temizlik vizyonumuzu açıklamak için burada buluştuk. Artık muhtarlarımız çevre dostlarımızla birlikte telefonlarını alarak direkt iletişime geçebilecekler. Eğer Boyabat cadde ve sokakları temizse Boyabat Belediye Başkanı temizdir, kaymakamı da temizdir, muhtarları da temizdir. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum."

Kaymakamı Enver Yılmaz, davetleri için Başkan Çakıcı'ya teşekkür ederek, "Başkanımız da söyledi, Belediye yolunda, suyunda, çöpünde yedi yirmi dört çalışan ender kurumlardandır. İnşallah bu proje diğer ilçelerimize de örnek olur. Yeni görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Özarslan da şunları dile getirdi:

"Kırk beş arkadaşımızla birlikte elimizden geldiği kadar 7-24 saat başkanımız ve başkan yardımcılarımızın talimatları doğrultusunda şehrimizin daha güzel, daha temiz olması ve nezih bir ortamda yaşayabilmemiz için gelecek nesillere daha güzel yeşil alanlar parklar bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri İsa Bağcı, Mustafa Demircan, Belediye Meclisi üyeleri, belediye birim müdürleri katıldı.