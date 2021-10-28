Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çelenk sunma etkinliğiyle kutlanmaya başladı.

Boyabat'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar, yarın ilçe stadında devam edecek.

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