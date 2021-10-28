Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Haberler
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Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çelenk sunma etkinliğiyle kutlanmaya başladı.

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çelenk sunma etkinliğiyle kutlanmaya başladı.

Boyabat'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar, yarın ilçe stadında devam edecek.

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
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