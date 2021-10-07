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Boyabat'ın zaman makinesi...Bugünleri geçmişe, geçmişi geleceğe taşıyor

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Kültür Sanat

Boyabat'ın zaman makinesi...Bugünleri geçmişe, geçmişi geleceğe taşıyor Somut olmayan kültürel mirasa açılan sayılı müzelerinden biri Boyabat ilçesinde yer alıyor.

SİNOP (İHA) - Boyabat'ın zaman makinesi...Bugünleri geçmişe, geçmişi geleceğe taşıyor

SİNOP - Somut olmayan kültürel mirasa açılan sayılı müzelerinden biri Boyabat ilçesinde yer alıyor. İlçenin kültürel yapısın içinde barındıran müze ziyaret edenleri adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Bugünün insanına geçmişi anlatırken, geçmişin geleceğe de aktarımını sağlıyor.

Ayasofya dersiamlarından Mahmut Hüdai Efendi'nin yaşadığı ev Boyabat Belediyesi tarafından alınarak restore edildi. Bir süre konuk evi olarak kullanılmasının ardından 2020 yılında Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ne dönüştürüldü.

4 binin üzerinde ziyaretçiyle buluşan müze Sinop'un ilk özel müzesi olmasının yanı sıra Türkiye'de somut olmayan kültürel mirasın sergilendiği (Yaşayan Kültürel Miras) 5 müzeden biri olma özelliğini de taşıyor. Müzeyi ziyaret eden gençler eski yaşayışları tanırken, yaşça büyükler çocuklarını hatırlıyor.

Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllere de layık görülen müzenin kuruluş hikayesini anlatan Mesut Yayla, "Müzemizin çalışmaları 2019 yılında başladı. Köylerimize giderek gerek derleme çalışmaları gerek envanter toplama çalışmaları yapıldı. Bunların akabinde 2020 yılının Ağustos ayında müzemiz hizmete girdi" dedi.

Müzenin işlevinden ve barındırdığı bölümlerden bahseden Mesut Yayla, "2010'dan 2019'a kadar konuk evi olarak hizmet veriyor. Müzemiz Sinop'un ilk özel müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Türkiye'de 5 tane olan müzeden biridir. Bu müzeler somut olmayan kültürel mirasların sergilendiği müze tarzında olan müzelerdir" diye konuştu.

Müze ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkardıklarını belirten Yayla, "Yaşayan müze, yaşayan kültürümüzün sergilendiği müzelerdir. Yaşayan müze bizim deyimlerimizin, atasözlerimizin, manilerimizin geleneksel halk hikayelerimizin bilmecelerimizin aktarıldığı yaşatıldığı müzelerdir. Buraya giren bir ziyaretçi Boyabat'ta kullanılan deyimlerin yanı sıra bilmeceler, geçiş dönemleri olmak üzere, evlenme, doğum, ölüm gibi adetlerin büyük bir bölümünde bilgi sahibi olarak müzemizden ayrılmaktadır. Yine Boyabat'ta anlatılan halk hikayeleri, yetişen tarım ürünleri gibi bir çok konuda bilgi vererek ziyaretçilerimizi uğurluyoruz. Müzemizin ziyaretçileri genellikle şaşırıyorlar. Çünkü onlara eskiye bir yolculuk yaptırıyoruz burada" ifadelerini kullandı.

Boyabat'ın zaman makinesi...Bugünleri geçmişe, geçmişi geleceğe taşıyor

Boyabat'ın zaman makinesi...Bugünleri geçmişe, geçmişi geleceğe taşıyor

Boyabat'ın zaman makinesi...Bugünleri geçmişe, geçmişi geleceğe taşıyor

Boyabat'ın zaman makinesi...Bugünleri geçmişe, geçmişi geleceğe taşıyor
İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Son Dakika Haberleri
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