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BOTAŞ-TTK İş Birliği ile BOTAŞ Exproof Motor İmalatı Gerçekleştirildi

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BOTAŞ-TTK İş Birliği ile BOTAŞ Exproof Motor İmalatı Gerçekleştirildi

BOTAŞ'tan Yerli ve Milli Üretime Bir Katkı DahaMilli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde sürdürülen yerli ve milli üretime destek seferberliğinde enerji sektörünün öncü kuruluşu olan BOTAŞ önemli bir ilke daha imza attı.

MADEN, ELAZIĞ (Habermetre) - BOTAŞ'tan Yerli ve Milli Üretime Bir Katkı Daha

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde sürdürülen yerli ve milli üretime destek seferberliğinde enerji sektörünün öncü kuruluşu olan BOTAŞ önemli bir ilke daha imza attı. BOTAŞ ile TTK arasında imzalanan protokol çerçevesinde yerli üretime büyük katkı sağlandı. TTK ve BOTAŞ arasında yapılan bu protokol ülkemizin yerli ve milli üretim hamlesi için çok önemli bir iş birliği örneğidir.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A. Ş. (BOTAŞ) ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) arasında BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminali'nde bulunan ham petrol depolama tank mikserlerinin daha verimli yeni motorlar ile değiştirilmesi amacıyla 21 Eylül 2020 tarihinde bir protokol imzalanmıştı.

Bu kapsamda, 22 kW kapasiteli ATEX sertifikalı BOTAŞ Exproof Motorun (BEM) imalat süreci TTK'nın Zonguldak atölyelerinde yürütüldü. BEM'in sertifikasyon işlemleri için gerekli olan testler TSE tesislerinde gerçekleştirilerek sertifikasyon işlemleri tamamlandı. Akabinde BEM imalatları 23 Eylül 2021 tarihi itibarıyla BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde montaj ve test çalışmaları yapılarak sistem başarıyla devreye alındı.

Ülkemizde maden, petrol, doğal gaz ve petrokimya sektöründe geniş bir kullanıcı yelpazesine sahip exproof motorların pazar payı 300 milyon ?'dir.

Dünyada fark yaratan bir politika aracı olan yerli üretim ve Ar-Ge çalışmaları, ülkemizde de son yıllarda bir kalkınma politikası olarak tüm sektörler tarafından uygulanmaktadır.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştıran ve ülkemizin geleceği için önem arz eden yerlileştirme çalışmalarına enerji sektörünün marka ismi BOTAŞ, iş birliklerini geliştirmeyi sürdürerek yerli ve milli üretimi destekleme vizyonu çerçevesinde ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

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