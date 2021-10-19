Bostanlıspor'un genç tenisçileri iddialı

Bostanlıspor Genel Sekreteri İlkay Özçelik, kısa zamanda 5 grupta takım kurma başarısını gösterdiklerini ve yeni yıldan itibaren de federasyon yarışmalarına katılacaklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"12 yaş grubu lisanslı oyuncularımızla il birinciliklerine katıldık. 2020 yılında hedefimiz en az 6 yaş kategorisinde il ve Tenis Federasyonunun düzenleyeceği şampiyonalar ve liglere girmek, burada da başarılı olmak. Çalışmalarımızı antrenörlerimiz Serhan Ekecan ve Pelin Kalyoncu Akarsu yönetiminde Bostanlı Gode Cengiz ve Örnekköy kortlarında gündüz ve gece yapıyoruz. Özellikle ilk olarak çalışmalara başlayan 12 yaş grubumuzdan çok ümitliyiz. Çok yetenekli sporcularımızın olması bizleri gelecek için önümüzü görmemizi sağlıyor. En kısa zamanda İzmir ve Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkacağımızdan da eminiz. Tüm branşlarımızda olduğu gibi tenise de başkanımız Avni Erboy büyük katkı sağlıyor. Son olarak Gode Cengiz Kortlarının kort fileleri değiştirildi. Şimdi zemin boya ve ışıklandırmalarının yenileme işlemlerini gündeme aldı. Antrenör ve sporcularımıza yönetim olarak da güvenimiz tam."

Özçelik, tenis takımlarına ve gruplara katılmak isteyen her yaş grubunu tenis oynamaya davet ederek, 0 544 7351912 numaralı telefondan ayrıntılı bilgiyi alabileceğini de sözlerine ekledi.

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