Bostanlıspor'dan bir ilk daha: Hemsball

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Bostanlı spor'un ilklerin gençlik ve spor kulübü olduğunu ifade eden başkan Avni Erboy, "hemsball branşının tescil çalışmalarını yapıyoruz. 2013 yılında Gençlik Spor Bakanlığı tarafından resmi spor olarak kabul edilen ancak şu an federasyon çalışmaları süren hemsball, her yaştan insanın oynayabileceği zevkli, eğlenceli yeni bir spor dalıdır. Kapalı ve açık alanlarda rahatlıkla oynanabilir. Kişilerin özellikle de çocukların gelişimsel fizyolojik ve psikolojik özelliklerini destekleyebildiği aile arasında da oynanabilen bir oyun. Hemsball sporu öncelikle oyun olarak tasarlanmış ve sonra hem çocuklar üzerinde gösterdiği gelişim hem de kısa zamanda spor camiası içinde hızlı yer bulması sayesinde spor otoriteleri tarafından desteklenerek spor branşı olarak tescillenmiş. Biz de bu branşta ilk kulüp olma özelliğini elde ettiğimiz için mutluyuz. Karşıyakalıları bu spor branşını yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Bu branşın yaratıcısı ve federasyon başkanı Murat Altınay'dan ile her konuda destek aldıklarını belirtip, "Murat başkan bizim en büyük destekçimiz. El ele vererek İzmir'de güzel işler yapacağımıza eminim" dedi. Antrenör kursunu bitiren Merve Tanrıverdi ile antrenör olarak sözleşme imzaladıklarını da belirten Başkan Avni Erboy, "bize yol gösteren Gençlik Spor Karşıyaka İlçe Müdürü Musa Yelek ve bu branşta emeği olan Ahmet Saygın'a ve Suat Korkmaz'a teşekkür ederiz. İzmir'de bu branşta ilk olduğumuz için sorumluluklarımız da büyük bunun altından başarılarla kalkacağız" diye konuştu.

Hemsball sporunu Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde yapacak olan Bostanlıspor, kayıtlara da başladı. Oynamak ve takıma katılmak isteyenler 0 544 7351912 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler.

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