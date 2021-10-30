Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti - Haberler
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Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz - Haberler | Güncel
Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

BOSTANCI Marmaray Durağı'nda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

BOSTANCI Marmaray Durağı'nda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. İntihar olayının ardından tren seferlerinde aksama yaşandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy, Bostancı Marmaray İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi trenin önüne atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.  Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Yaşanan olay üzerine tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı.


- İstanbul
Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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