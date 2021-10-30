Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy, Bostancı Marmaray İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi trenin önüne atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Yaşanan olay üzerine tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı.