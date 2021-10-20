BOSTANCI'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA RAPOR: MUHTEMELEN KUMANDALAR YOLCUDAYDI

BOSTANCI'da 2018 yılında meydana gelen ve iş insanı Halil İbrahim Ünver'in (68) yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan rapor geldi. Raporda yolcu Ünver'in kaptan koltuğunda olduğu, emniyet kemeri takmadığı ve "Muhtemelen kumandaların yolcuda olduğu" değerlendirmesi yapıldı. Kazanın insan faktörüne bağlı meydana geldiği ifade edildi.

MOTORUN ÇALIŞMASINI ÖNLEYECEK BULGUYA RASTLANMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nın hazırladığı 'Kaza Araştırma ve İnceleme Raporu' tamamlanarak soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda pilotun mevcut usullere uygun olarak lisanslandırılmış olduğu, pilotun sağlık kontrollerinin zamanında yapıldığı, hava aracının belirlenmiş usullere uygun olarak geçerli tescil sertifikasının ve uçuşa elverişlilik sertifikasının olduğu belirtildi. Hava aracının periyodik bakımlarının zamanında yapıldığı, bakım kayıtlara göre bu kazayı etkileyebilecek eksik bakım işleminin bulunmadığı belirtilen raporda, her iki motor üzerinde yapılan incelemelerde motorun çalışmasını önleyecek herhangi bir bulgunun olmadığı ifade edildi.

MUHTEMELEN KUMANDALARIN YOLCUDA OLDUĞU DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

YOLCULARIN EMNİYET KEMERİNİ TAKMASININ TAKİP EDİLMESİ TAVSİYE EDİLDİ

NE OLMUŞTU

Kazaya ilişkin soruşturma halen devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri