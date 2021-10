Bosnalı yönetmen Danis Tanovic, Boğaziçi Film Festivali'ne konuk olacak

Oscar Ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak 9. Boğaziçi Film Festivali'nin bu yılki onur konuklarından olacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış gecesinde onur ödülü alacak olan Danis Tanovic'in 27. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdiği "Not So Friendly Neighbourhood Affair" adlı filmi gösterilecek.

Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic ayrıca 24 Ekim'de masterclass etkinliği ile sinemaseverlerle buluşacak. Atlas SinemasI'nda saat 14.00'te başlayacak etkinlikte usta yönetmen, 2001'den bu yana filmografisine eklediği filmler ile edindiği bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktaracak.

Kariyerine birçok film sığdıran 52 yaşındaki yönetmen, 2001 yılında "No Man's Land" ile Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Oscar ve Altın Küre ödüllerini kazandı.

Tanovic'in "Hell", "Cirkus Colombia", "Eyes of War", "Tigers" filmlerinden sonra çektiği "An Episode in The Life of an Ironpicker" filmi de 63. Berlin Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştirdi ve hem "Jüri Özel Ödülü" hem de "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.

66. Berlin Film Festivali'nde de "Death in Sarajevo" filmiyle "Jüri Özel Ödülü" ve "FIPRESCI Ödülü" kazanan Tanovic, 2014 yılında ise 20. Saraybosna Film Festivali'nde "Honorary Heart of Sarajevo" ödülüne layık görüldü.

Bosna'da yaşayan yönetmen, son filmi "Not So Friendly Neighborhood Affair" filminin ilk gösterimini ise 27. Saraybosna Film Festivali'nin açılış filmi olarak gerçekleştirmişti.

Festivalin, filmler ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler "www.bogazicifilmfestivali.com" internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.