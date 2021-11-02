Bosna Hersek'teki öğrencilere Türk el sanatları öğretildi - Haberler
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Bosna Hersek'teki öğrencilere Türk el sanatları öğretildi

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Kültür Sanat
Bosna Hersek'teki öğrencilere Türk el sanatları öğretildi

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te Türk el sanatları tanıtıldı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te Türk el sanatları tanıtıldı.

Etkinlikte Banja Luka, Visoko ve Travnik kentlerinde yer alan 3 medresedeki öğrencilere ve Srebrenitsa'daki EMMAUS yardım kuruluşunun yurdunda kalan yetimlere yönelik Türk el sanatları atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye'den gelen uzmanlar tarafından öğrencilere ebru, tezhip, minyatür gibi el sanatları öğretilirken, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu öğrencilere bilgi verdi. Eğitimler 5 gün sürdü.

Bosna Hersek'teki öğrencilere Türk el sanatları öğretildi

Bosna Hersek'teki öğrencilere Türk el sanatları öğretildi

Bosna Hersek'teki öğrencilere Türk el sanatları öğretildi

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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